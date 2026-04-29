Al Jazeera: Trump hana chaguo la kushinda Iran

Vyombo vya habari vya Qatar vilionyesha: "Trump, baada ya kushindwa katika vita, alifuata njia mbili zinazokinzana wakati mmoja: upande mmoja, vitisho vya kuongeza mashambulizi, kumalenga miundombinu, na kudhibiti Mlango wa Hormuz, na upande mwingine, majaribio ya mazungumzo kupitia upande wa kati wa Pakistan kwa msaada wa baadhi ya nchi za mkoa."

Kulingana na mwandishi, sasa Trump amekwaa kati ya kushindwa mbili. Kushindwa kwa kwanza ni kuendeleza vita na kuongeza mashambulizi, ambayo bila mafanikio ya kijeshi, itaongeza gharama za ndani na za kimataifa za Marekani na kupunguza uaminifu wa Washington. Kushindwa kwa pili ni kukubali makubaliano yaliyo karibu na masharti ya Iran, ambayo inamaanisha kutambua kwa njia isiyo ya moja kwa moja kushindwa kwa vita na uwezo wa kufikia lengo la kubadilisha mfumo. Sasa, chaguo lolote Trump litakachochukua litakuwa ishara ya kushindwa kwa mkakati wa Marekani na Israel, na linaweza kuelekea kudhoofisha nafasi ya kieneo ya Israel na kubadilisha usawa wa Mashariki ya Kati kwa hasara ya Washington.