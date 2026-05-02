Huduma 37 za Amazon zimevurugika katika Umoja wa Falme za Kiarabu kutokana na shambulio la Iran – Urejeshaji utachukua miezi kadhaa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Khaleej Times, Amazon ilitangaza kuwa urejeshaji wa shughuli za ukandamizaji wa mawingu katika Umoja wa Falme za Kiarabu ulioharibiwa katika vita vya Amerika dhidi ya Iran, unatarajiwa kuchukua miezi kadhaa.

Vituo vya data vya Amazon katika eneo la Ghuba ya Uajemi vililengwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani mapema Machi wakati wa shambulio la Amerika na utawala wa kizayoni dhidi ya Iran, jambo lililovuruga huduma za ukandamizaji wa mawingu na kwa upande mwingine kurefusha urejeshaji wake.

Msemaji wa Amazon akijibu sasisho la hivi karibuni kuhusu tukio husika alitangaza kuwa sasisho la hivi karibuni lilitokea Aprili 30 na linahusiana na matatizo ya awali ya uendeshaji mwezi Machi.

"Amazon Web Services" ndiyo mtoa huduma mkubwa zaidi wa ukandamizaji wa mawingu duniani, ikiwa na wateja kiwango cha kimataifa. Wateja wake wakuu ni pamoja na makampuni kama Netflix, BMW na Pfizer, pamoja na taasisi kubwa za kifedha, vikundi vya vyombo vya habari na mashirika ya sekta ya umma. Pia huduma hizi ndio sababu muhimu zaidi ya faida ya kampuni.

Kwa mujibu wa maelezo ya hali iliyochapishwa kwenye tovuti ya "Amazon Web Services", taasisi hiyo imewashauri wateja wake kuhamisha rasilimali zao zote zinazopatikana hadi kanda nyingine na kurejesha rasilimali zisizopatikana kutoka kwenye nakala za mbali haraka iwezekanavyo.