Al Jazeera imeripoti: Kushindwa kwa mzingiro wa baharini wa Trump kwa takwimu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, uchambuzi wa taarifa zilizochapishwa kutoka vituo vya urambazaji baharini unaonyesha kwamba tangu kuanza kwa utekelezaji wa mzingiro wa baharini wa Marekani dhidi ya meli zinazohusiana na bandari za Iran tarehe 13 Aprili, meli 81 kati ya jumla ya 145 zimevuka Mlango wa Hormuz kinyume na mzingiro huu. Idadi hii inawakilisha takriban asilimia 56 ya meli tangu kuanza kutumika kwa uamuzi wa Marekani.

Uchambuzi wa data kutoka jukwaa la Marine Traffic unaonyesha kwamba meli 53 zimevuka Mlango wa Hormuz kwa kukiuka uamuzi wa Marekani. Meli hizi zilitoka bandarini Iran au zilielekea huko, au zilibeba bendera ya Iran. Kati ya hizi, meli 11 zilikuwa kwenye orodha ya vikwazo ya Marekani.

Pia meli nyingine 28 ambazo zilikuwa kwenye orodha ya vikwazo na hazikuhusiana na bandari za Iran, zilivuka mlango huo. Kwa hiyo, jumla ya meli zinazokiuka sheria tangu kuanza kwa utekelezaji wa mzingiro wa Marekani imefikia 78.

Taarifa hizi zinaonyesha kwamba meli 11 katika kipindi hicho hicho hazikuweza kuvuka mlango. Meli hizi ziliendeshwa na makampuni yenye makao yao nchini China, India, Pakistan na Uturuki. Uchambuzi huu unategemea ufuatiliaji wa mwendo uliothibitishwa wa meli zilizowasha vifaa vyao vya kufuatilia wakati wa kuvuka Mlango wa Hormuz.