Mahir Hamud: Trump baada ya kushindwa na Iran ameingia katika utata

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Sheikh Mahir Hamud, Mkuu wa Umoja wa Kimataifa wa Wanazuoni wa Upinzani, amesema kuunga mkono upinzani ni wajibu wa kisheria na akasisitiza kuwa mazungumzo ya moja kwa moja na wakaliaji wa Kizayuni ni "mtego mkubwa."

Yeye leo katika mkutano wake wa wanahabari kwa kusisitiza kuwa upinzani unaendelea kuwaletea hasara kubwa adui, alisema kuwa kuunga mkono upinzani ni wajibu wa kisheria.

Sheikh Hamud alizitaka umma wa Kiislamu kuunga mkono upinzani na dhabihu zote ambazo imezitoa na uwazi wa mtazamo wake mbele ya adui wa Marekani na Kizayuni.

Mwanachuoni huyu maarufu alisisitiza kuwa kipengele cha kisiasa na mtazamo kwa ujumla wa upinzani haufuati mawazo au dini yoyote maalum.

Aliendelea kuwa Iran haina uingiliaji wowote katika kufanya maamuzi nchini Lebanon na kwamba Walebanon wenyewe ndio wanaofanya maamuzi.

Mazungumzo ya moja kwa moja na Wazayuni ni mtego mkubwa

Sheikh Hamud alilaani mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Lebanon na wakaliaji wa Kizayuni na akayaita "mtego mkubwa."

Sheikh Hamud pia alikashifu tamko lililotolewa tarehe 16 Aprili na serikali ya Lebanon na akauliza: "Je, serikali ya Lebanon inakubalije katika tamko hili kuwa hakuna uadui kati ya Israel na Lebanon, na kwamba uadui upo tu kati ya Israel na Hezbollah?"

Alibainisha kuwa viongozi wa kidini hawapaswi kuwa kifuniko cha uhalifu na kujisalimisha kwa Wazayuni na Wamarekani.

Sheikh Hamud alisisitiza: "Wakimbizi wa Lebanon ni familia yetu, na uthabiti wao ni sehemu ya upinzani."

Kwa kusisitiza kuwa wengine wanatafuta kuleta ufa kati ya upinzani na misingi yake ya watu, alisisitiza kuwa ufa huo hautawahi kutokea.

Sheikh Hamud kwa kuelezea kuwa "Iran imezifanya Amerika kupiga magoti katika vita vya hivi karibuni," alisisitiza kuwa Donald Trump, Rais wa Marekani, baada ya kushindwa kijeshi mbele ya uthabiti wa Iran, ameingia katika utata.