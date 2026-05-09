Al-Mayadeen: Iran inafuatilia harakati za meli ya kivita ya Marekani karibu na UAE

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mwandishi wa Al-Mayadeen aliyeko Iran aliripoti kwamba Teheran inauangalia ujio wa meli ya kivita ya Marekani katika ufuko wa UAE na inachunguza mienendo yake.

Ikumbukwe kwamba hapo awali Jeshi la Wanamaji la Iran katika taarifa kuhusu uvamizi wa baharini wa maadui katika maji ya eneo la nchi yetu lilieleza: "Jeshi la Wanamaji la Iran, kwa kutumia makombora mbalimbali, ndege zisizo na rubani za kivita na roketi, lilishambulia meli za kivita za Marekani ambazo kwa kukiuka usitishaji vita, zilikuwa zimevamia mizinga ya mafuta ya Iran karibu na Mlango-Bahari wa Hormuz na katika maji ya eneo letu."

Katika taarifa hiyo ilisisitizwa: "Kufuatia majibu haya, meli za kivita za Marekani zilizovamia zilibadilisha mwelekeo wao na ziliondoka eneo hilo."