Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, tovuti ya Al Jazeera katika ripoti iliyoandikwa na Jeffrey Sachs, mchumi na mchambuzi wa jiografia ya kisiasa wa Marekani, na Sibel Fares, mshauri mkuu wa Mtandao wa Ufumbuzi wa Maendeleo Endelevu wa Umoja wa Mataifa kwa Mashariki ya Kati na Afrika, imeandika: "Inatabiriwa kwamba vita ambavyo Marekani vilianza dhidi ya Iran mnamo Februari 2026 vitaisha kwa kujiondoa kwa Washington."

Katika ripoti hii imeelezwa: "Marekani haiwezi kuendeleza vita hivi bila kuzingatia athari zake za maangamizi. Kila ongezeko jipya la mvutano lina uwezekano mkubwa wa kusababisha uharibifu wa miundombinu ya mafuta, gesi na maji safi katika eneo hili na hatimaye janga la kimataifa la muda mrefu."

Katika ripoti hii imeelezwa pia: "Iran inaweza kulazimisha gharama ambazo Marekani haiwezi kuzivumilia. Dhana ya awali ilijengwa juu ya msingi kwamba mashambulizi ya pamoja ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran yataidhoofisha kwa kiasi kikubwa muundo wa kijeshi wa nchi hii na hatimaye itaanguka. Trump alifikiri Iran itafuata njia ile ile ya Venezuela. Trump alifikiri kwa ujinga kwamba hili litatokea pia nchini Iran lakini operesheni ya kubadilisha utawala katika nchi hii ilishindwa. Iran si Venezuela; si kihistoria, si kiteknolojia, si kiutamaduni, si kijiografia au hata kijiopolitikia."

Katika kuendelea kwa ripoti hii imesisitizwa: "Watu wa Iran wameungana nyuma ya mfumo wao dhidi ya uvamizi wa kigeni. Baada ya kupita zaidi ya miezi miwili, Trump na Netanyahu hawajapata utawala tii chini ya udhibiti wao, wala kujisalimisha ambako kungemaliza vita, wala njia yoyote inayoonesha ushindi. Inaonekana njia pekee ya kiutendaji ambayo Washington imechukua ni kujiondoa. Iran inadhibiti Mlango-Bahari wa Hormuz, na hakuna hata moja ya masuala mengine kati ya Marekani na Iran yaliyotatuliwa."