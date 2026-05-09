Umoja wa Ulaya unazingatia vikwazo kwa bidhaa za Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya unaopaswa kufanyika Jumatatu ijayo mjini Brussels, mji mkuu wa Ubelgiji, umeweka katika ajenda yake safu ya hatua za kinidhamu zinazowezekana dhidi ya utawala wa Kizayuni. Hatua hii imekuja baada ya nchi za Ulaya kuonyesha ukosoaji mkali kuelekea sera za makazi na hali mbaya inayoendelea katika ardhi iliyokaliwa ya Wapalestina.

Kwa mujibu wa taarifa za vyanzo vya habari vya Kizayuni, mkutano huu utachunguza mpango wa pamoja wa Ufaransa na Uswidi ambao unalenga kuweka ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka makazi ya Kizayuni yaliyoko katika Ukingo wa Magharibi, Milima ya Golan iliyokaliwa na Yerusalemu Mashariki.

Mzunguko wa habari wa Kan wa utawala wa Kizayuni umenukuu wanadiplomasia wa Israel wakisema kwamba uwezekano wa mpango huu kupitishwa ni "mkubwa" na sababu ya hili ni hasira inayoongezeka Ulaya kuhusu upanuzi wa makazi, vurugu za walowezi na sheria zenye utata za utawala wa Kizayuni ambazo hupuuza maadili ya msingi na haki za binadamu zilizojumuishwa katika makubaliano ya ushirikiano na Umoja wa Ulaya.

Kupitishwa kwa mpango huu hakuhitaji maafikiano ya nchi zote 27, bali makubaliano ya "walio wengi wenye sifa" inatosha kwa kupitishwa kwake.

Kwa upande mwingine, Michael Mann, balozi wa Umoja wa Ulaya katika maeneo yaliyokaliwa, alisema kwamba ongezeko kubwa la makazi ni "mstari mwekundu" kwa Umoja wa Ulaya. Alisisitiza kwamba Brussels inachunguza hatua zaidi za kuweka shinikizo kwa baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni kubadilisha sera zao, hasa kuhusu upanuzi wa makazi na uchokozi unaoendelea katika Ukanda wa Gaza.

Ulaya inachunguza vikwazo dhidi ya Ben-Gvir na Smotrich

Sambamba na hatua za kiuchumi, Umoja wa Ulaya unachunguza kuweka vikwazo dhidi ya Itamar Ben-Gvir na Betzalel Smotrich, mawaziri wa usalama wa ndani na fedha wa utawala wa Kizayuni ambao ni miongoni mwa mawaziri waliokithiri zaidi wa Israel na watekelezaji hodari wa upanuzi wa makazi katika maeneo yaliyokaliwa na vitendo vya vurugu dhidi ya Wapalestina.

Siku chache zilizopita, zaidi ya mawaziri, mabalozi na maafisa wakuu 400 wa zamani wa Ulaya, katika barua ya wazi kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya, walitaka "hatua za haraka" dhidi ya upanuzi haramu wa makazi ya utawala wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa kupitia mradi wa E1.