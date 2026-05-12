Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la RIA Novosti, Ali Mujtaba Rouzbehani, Balozi wa Iran nchini Turkmenistan amesema: Mzozo wa Mashariki ya Kati umehoji mifumo ya kitamaduni ya usalama katika Ghuba ya Uajemi na umeleta fursa ya kutafakari upya usanifu wa usalama wa kanda na jukumu la Iran lenye athari zaidi.

Amekazia kwamba matukio ya Mashariki ya Kati yanapaswa kuchunguzwa katika mfumo wa utaratibu wa dunia unaobadilika.

Shambulio la Marekani na serikali ya Kizayuni dhidi ya Iran tarehe 9 Esfand 1404 (28 Februari 2026) na majibu thabiti ya Kikosi cha Wanajeshi cha Jamhuri ya Kiislamu yamethibitisha udanganyifu wa nguvu za Marekani na kutokuwa na kinga kwa silaha za bei ghali za nchi hiyo.

Nchi za kanda zilizokuwa zikitegemea nguvu hizi za udanganyifu sasa zimeelewa vizuri kwamba kumtegemea Washington si tu hakuhakikishi usalama wao, bali kinaweza kuwa changamoto ya kiusalama kwao.