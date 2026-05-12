RIA Novosti: Vita dhidi ya Iran yaiweka shinikizo uchumi wa Uturuki

Kwa mujibu wa ABNA, chanzo mwenye ufahamu katika serikali ya Uturuki kwa RIA Novosti kilisema utegemezi wa usambazaji wa nishati kutoka nje huongeza shinikizo kwa uchumi wa Uturuki wakati wa kuzidisha hali katika Mashariki ya Kati.

Kiliongeza kuwa utegemezi mkubwa wa nchi hiyo kwa uagizaji wa mafuta na gesi bado ni moja ya udhaifu mkuu wa uchumi wa Uturuki.

Uvamizi wa Marekani na serikali ya Kizayuni dhidi ya Iran umesababisha usumbufu wa meli kupitia Mlango wa Hormuz. Usumbufu katika njia hiyo ya kimkakati ya maji umesababisha usumbufu katika msururu wa usambazaji wa mafuta na nishati na hata bidhaa nyingine nyingi duniani kama vile bidhaa za petrokemikali na mbolea za kemikali.

Iran imetangaza kuwa iko tayari, endapo kufikiwa kwa makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano na kumalizika kwa vita, kuhakikisha usalama wa meli katika Mlango wa Hormuz kwa kuzingatia itifaki na masuala ya usalama yanayohitajika.