Bloomberg: Mafuta ya tanka ya Katar yamerudi kutoka Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa ABNA, Bloomberg leo Jumatatu katika ripoti yake alitangaza kwamba inaonekana tanka moja lililobeba gesi asilia iliyoyeyuka kutoka Katar baada ya kukaribia Mlango wa Hormuz awali, lilibadilisha mwendo wake na kurudi kutoka huko, jambo linaloonyesha kuendelea kwa kutokuwa na uhakika kuhusu usafirishaji wa mikondo ya nishati ya kikanda.

Kwa mujibu wa data za ufuatiliaji wa meli zilizokusanywa na Bloomberg, meli "Muhazam" imebadilisha mwendo wake kutoka Hormuz, ingawa bado inaonyesha Pakistan kama lengo lake lijalo.

Bloomberg aliongeza: Mapema leo Jumatatu, meli hiyo ambayo mwishoni mwa Februari ilipakia shehena kutoka Ras Laffan, Katar, baada ya mazungumzo ya Doha na Pakistan, ilielekea kwenye eneo la Mlango wa Hormuz lililo chini ya udhibiti wa Iran. Hatua hizi zinaonyesha kwamba nchi za Ghuba bado haziwezi kusafirisha nishati kupitia Hormuz, kwa sababu Iran na Marekani zina tofauti za kimaoni kuhusu mfumo wa kumaliza vita (uvamizi wa Marekani na Kizayuni dhidi ya Tehran) na kufungua upya njia hii muhimu.

Chombo hiki cha habari kiliongeza: Iwapo itafanikiwa, safari ya meli "Muhazam" itakuwa shehena ya pili tu ya LNG ya Katar kupita kwenye njia hii ya maji tangu vita (uvamizi wa Marekani na Kizayuni dhidi ya Tehran) mwishoni mwa Februari. Baadhi ya meli zilibadilishwa mwendo kabla ya kukamilisha upito wao, huku nyingine zikishambuliwa walipoingia katika Ghuba ya Oman.

Inafaa kukumbuka kwamba kutokana na uchochezi wa migogoro na vita vya Trump na matokeo yake kuhusu ukosefu wa usalama wa kutosha katika Mlango wa Hormuz, Iran hapo awali ilitangaza kwamba imeweka njia maalum ya kupita kwa meli katika njia hii ya maji na zinaweza kuitumia baada ya kufuata itifaki zilizotangazwa na Tehran.