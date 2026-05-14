Shinikizo la kisiasa la Marekani la kuongeza wafuasi wa azimio la Mlango-Bahari wa Hormuz ni la kipumbavu.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Uwakilishi wa Kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu katika Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano kwa saa za eneo hilo ulisema: Jaribio la Marekani la kuonyesha idadi ya nchi zinazounga mkono rasimu ya azimio kwa nia ya kisiasa kama uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa na kumtenga Iran ni la kipumbavu na la udanganyifu.

Uwakilishi wa Iran katika Umoja wa Mataifa ulisema: Hakuna kiwango chochote cha kuunga mkono kinachotokana na shinikizo na kulazimishwa kinachoweza kuhalalisha vitendo haramu vya kimataifa vya Washington dhidi ya Iran, ikiwemo kuzuia baharini, kushambulia na kunyakua kinyume cha sheria meli za biashara za Iran, na kuwachukua wahudumu wao mateka kwa mtindo wa uharamia.

Uwakilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa ulibainisha: Kila mtu anajua kwamba wanachama wengi walijiunga na rasimu ya azimio chini ya shinikizo la kisiasa, kulazimishwa, na hata vitisho.

Uwakilishi wa Iran uliendelea: Madai ya mwakilishi wa Marekani kuhusu uungwaji mkono mkubwa si chochote zaidi ya jaribio la kukata tamaa la kuhalalisha malengo ya kisiasa yaliyoamuliwa mapema, kudhoofisha uaminifu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kutoa kifuniko cha kisiasa kwa vitendo haramu.