Araghchi: Kushirikiana na Utawala wa Israel Hakusameheki

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, kwa kuchapisha ujumbe kwenye ukurasa wake katika moja ya mitandao ya kijamii na kujibu kauli za hivi karibuni za Netanyahu, aliandika: "Kushirikiana na utawala wa Israel hakusameheki."

Aliongeza: "Netanyahu sasa amefichua hadharani kile ambacho taasisi za usalama za Iran zilikuwa zimewasilisha kwa uongozi wetu muda mrefu uliopita."

Araghchi alibainisha: "Uadui dhidi ya taifa kubwa la Iran ni kamari ya kipumbavu, na ushirikiano na kushirikiana na Israel katika njia hii haikusameheki."

Alisisitiza: "Wale wanaohusika katika kushirikiana na Israel kuleta mgawanyiko lazima wawajibike."