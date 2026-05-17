Ombi la wanadiplomasia 200 wa zamani wa Kanada kwa vikwazo dhidi ya utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Mayadeen, karibu wanadiplomasia 200 mashuhuri wa zamani wa Kanada kwa barua walimtaka Waziri Mkuu Mark Carney atoe vikwazo vikali dhidi ya utawala wa Kizayuni kwa sababu ya uhalifu wa utawala huo katika ukanda wa Gaza na Lebanon.

Katika barua hiyo imeelezwa, serikali ya Kanada inapaswa kukagua tena makubaliano ya kibiashara na utawala wa Kizayuni na kufikisha ujumbe kwamba ikiwa hali ya Palestina na Lebanon haitazidi kuwa nzuri, itasitisha makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati.

Katika kuendelea kwa barua hiyo kwa kurejelea kuongezeka kwa uvamizi wa walowezi wa Kizayuni katika Ukingo wa Magharibi na misimamo ya Tel Aviv ya kupanua ujenzi haramu wa makazi kwa lengo la kuharibu uwezekano wa kuanzishwa kwa nchi ya Palestina, umuhimu wa kuanzishwa kwa vikwazo vikali umesisitizwa.