Qatar: Lazima kufikiwa makubaliano ya kuzuia kuongezeka tena kwa mvutano

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu RT, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilitangaza kwamba Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Waziri Mkuu wa nchi hiyo, alishauriana kwa simu na Faisal bin Farhan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, kuhusu hali katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa ripoti hii, mazungumzo ya simu kati ya pande zote za Qatar na Saudi yalihusu pia mchakato wa kusitisha mapigano kati ya Iran na Amerika.

Waziri Mkuu wa Qatar katika mazungumzo haya ya simu alisisitiza umuhimu wa kuunga mkono juhudi za upatanishi kutatua mgogoro wa sasa kupitia mazungumzo.

Aliongeza kuwa ni lazima kufikiwa makubaliano ya kudumu kwa lengo la kuzuia kuongezeka tena kwa mvutano.

Hapo awali, Waziri Mkuu wa Qatar alikuwa tayari ameshauriana na maafisa wa Kuwait kuhusu mabadiliko ya kikanda na mchakato huo wa kusitisha mapigano.