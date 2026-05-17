  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Mwanahistoria wa Kiaisraeli-Kiamerika: Uzayuni umefikia mwisho wa kufa kiadili na kimwili

17 Mei 2026 - 13:06
News ID: 1815282
Source: ABNA
Mwanahistoria wa Kiaisraeli-Kiamerika: Uzayuni umefikia mwisho wa kufa kiadili na kimwili

Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliakisi kauli kali za mwanahistoria mashuhuri wa Kiaisraeli-Kiamerika ambamo alizungumza waziwazi juu ya mwisho wa uhalali wa aina ya sasa ya Uzayuni.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliripoti kwa kunukuu mwanahistoria wa Kiaisraeli-Kiamerika Omer Bartov kwamba ameashiria mwisho wa muundo wa Uzayuni na akasema: Uzayuni katika umbo lake la sasa, umefikia mwisho wa kufa kimaadili na kimwili.

Mwanahistoria huyu alipokuwa akitathmini hali ya uwanjani alisisitiza: Kinachoendelea leo katika ukanda wa Gaza ni mauaji ya kimbari kamili.

Bartov kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Marekani na misimamo yake kuelekea Tel Aviv alibainisha: Donald Trump, Rais wa Marekani, ni mtu wa kibaguzi wa rangi, lakini mtu atakayemrithi baadaye anaweza kuwa mpinzani na adui kamili wa Israel.

Your Comment

You are replying to: .
captcha