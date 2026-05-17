Mwanahistoria wa Kiaisraeli-Kiamerika: Uzayuni umefikia mwisho wa kufa kiadili na kimwili

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliripoti kwa kunukuu mwanahistoria wa Kiaisraeli-Kiamerika Omer Bartov kwamba ameashiria mwisho wa muundo wa Uzayuni na akasema: Uzayuni katika umbo lake la sasa, umefikia mwisho wa kufa kimaadili na kimwili.

Mwanahistoria huyu alipokuwa akitathmini hali ya uwanjani alisisitiza: Kinachoendelea leo katika ukanda wa Gaza ni mauaji ya kimbari kamili.

Bartov kuhusu mustakabali wa kisiasa wa Marekani na misimamo yake kuelekea Tel Aviv alibainisha: Donald Trump, Rais wa Marekani, ni mtu wa kibaguzi wa rangi, lakini mtu atakayemrithi baadaye anaweza kuwa mpinzani na adui kamili wa Israel.