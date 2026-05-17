Hizbullah: Wavamizi hawataona amani; upinzani unaendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Hizbullah ya Lebanon kwa kutolewa kwa taarifa ilitangaza kuwa inapinga maelekezo na mashinikizo kutoka kwa Marekani na nchi nyingine kwa lengo la kulazimisha chaguo dhidi ya uhuru wa nchi hiyo.

Katika muendelezo wa taarifa hii imeelezwa, wavamizi wa Israel hawataona amani kamwe kwa kuwa kuna wapiganaji wa upinzani na watu huru wenye heshima katika ardhi ya Lebanon.

Hizbullah ilisisitiza kuwa kuzungumza juu ya makubaliano ya amani kati ya serikali ya Lebanon na utawala wa Kizayuni ni sawa na kupotoka na jaribio la kumtangaza kuwa hana hatia adui wa Kizayuni. Maafisa wa Lebanon waache mfululizo wa kutoa makubaliano ya bure kwa adui wa Kizayuni na kupuuza haki za nchi hiyo. Uvamizi wa utawala dhidi ya Lebanon lazima ukomishwe kabisa na kikamilifu.

Hizbullah ilisisitiza chaguo la upinzani dhidi ya ukaliaji wa Kizayuni.