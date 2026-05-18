Ukanda wa Reli wa Iran-Uchina una uwezo wa usafirishaji wa tani milioni moja kwa mwaka

Mohammad Javad Shahjouie, mtaalamu wa sekta ya reli, katika mahojiano akifafanua undani na uwezo wa biashara ya reli kati ya Iran na Uchina, alisema: Kuhusu uhusiano wa reli kati ya Iran na Uchina, njia kama vile Kazakhstan-Turkmenistan-Iran na Uchina-Pakistan-Iran zimefafanuliwa, na pia njia ya Uchina-Uzbekistan-Afghanistan-Iran inaweza kuanzishwa ikiwa miundombinu ya reli ya Afghanistan itakamilika.

Aliongezea: Kwa sasa njia mbili za kwanza, yaani Ukanda wa Kazakhstan-Turkmenistan-Iran na njia ya Uchina-Pakistan-Iran, zina muunganisho wa miundombinu na zina uwezo wa kutumika, ingawa njia ya Pakistan bado haijatumika kikamilifu, lakini njia ya Kazakhstan-Turkmenistan imekuwa ikifanya kazi hadi sasa.

Mabadiliko ya milinganyo ya biashara kati ya Iran na Uchina kwa kukamilisha njia za reli za Afghanistan

Shahjouie alisema: Njia ya Afghanistan inaweza kuchukua sura mbili; kwanza, muunganisho wa moja kwa moja wa Uchina na Afghanistan, kisha muunganisho wa mtandao wa reli wa Afghanistan na Iran, ambapo changamoto kuu ni sehemu ya muunganisho wa Uchina na Afghanistan. Sura ya pili ni muunganisho wa Uchina na Uzbekistan na kisha muunganisho wa njia ya Termez nchini Uzbekistan hadi Mazar-i-Sharif nchini Afghanistan, sehemu hii ipo kwa sasa, lakini ili kukamilisha mnyororo, inahitajika kukamilisha njia kutoka Herat hadi Mazar-i-Sharif ndani ya Afghanistan.

Kuhusu uwezo wa ukanda huu aliendelea: Haiwezekani kutaja idadi kamili ya uwezo wote, kwa sababu uwezo wa njia ya reli katika njia hii haujatumiwa kwa usafirishaji wa Iran pekee, bali sehemu yake inatumika kwa usafirishaji wa Mashariki-Magharibi na sehemu nyingine inatumika kwa usafirishaji wa ndani wa nchi za kati za njia. Hata hivyo, uwezo wa njia hizi unaweza kuongezeka kwa kurekebisha nauli na kupanga usafirishaji.

Uwezo wa treni za mizigo za China-Iran unaweza kuongezeka hadi treni moja kwa siku

Mtaalamu huyu wa sekta ya reli alikumbuka: Katika hali ya sasa, kulingana na taarifa ya shirika la reli, kwenye njia ya Uchina-Iran treni hukimbia kila baada ya siku tatu hadi nne, lakini uwezo huu unaweza kuinuliwa hadi treni moja kwa siku. Iwapo kiwango hiki kitafikiwa, njia hii inaweza kusafirisha takriban tani milioni moja kwa mwaka.

Alibainisha: Iwapo njia za Pakistan na Afghanistan zitaanzishwa, sehemu kubwa ya biashara kati ya Iran na Uchina inaweza kufanywa kupitia mtandao wa reli.

Shahjouie alisema: Jambo muhimu ni kwamba, kutokana na gharama kubwa ya usafirishaji wa reli ikilinganishwa na usafirishaji wa baharini, bidhaa zinazotumia njia hii ni zile zilizo katikati au mwisho wa mnyororo wa thamani na zenye thamani iliyoongezwa ya juu zaidi.

Mtaalamu huyu wa sekta ya reli alihitimisha kwa kusema: Jambo lingine muhimu ni mtiririko wa mizigo kwa pande zote mbili; maana yake makontena yanayoingizwa lazima yajazwe na mizigo ya kuuza nje ya Iran na kurudishwa Uchina ili mnyororo huu wa kibiashara uwe endelevu. Hatimaye, ni lazima kusisitiza kuwa reli haiwezi kushughulikia kiasi chote cha biashara kati ya Iran na Uchina, lakini inaweza kuchukua jukumu muhimu katika usafirishaji wa vipaumbele vya kibiashara.