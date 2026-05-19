Rezaei: Uvamizi mpya dhidi ya Iran utamtaanisha zaidi Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, msemaji wa Kamati ya Usalama ya Kitaifa ya Bunge katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Al-Masirah alisisitiza kuwa uvamizi wowote dhidi ya Iran utakabiliwa na majibu makali zaidi.

Ibrahim Rezaei katika mahojiano na Al-Masirah alisema: Uvamizi wowote dhidi ya nchi yetu utakabiliwa na majibu makali zaidi, na tuko tayari kwa kila hali.

Aliongeza: Wamarekani lazima wakubali diplomasia yetu na masharti yetu, au wakubali nguvu za makombora yetu.

Afisa huyo mkuu wa Iran alionya: Uvamizi wowote mpya dhidi ya Iran utamletea Trump aibu zaidi tu. Historia ya Mlango wa Hormuz haitarejea katika hali yake ya awali kamwe, na hakuna nguvu yoyote inayoweza kufungua bila ridhaa yetu.

Msemaji wa Kamati ya Usalama ya Kitaifa ya Bunge pia alisema: Tunatekeleza mfumo mpya wa kisheria utakaopitishwa na Bunge ili kusimamia mlango huo. Chini ya mfumo huo, meli za adui hazitaruhusiwa kupita.