Onyo kutoka kwa Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (saw.) kwa Marekani na washirika wake

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali wa Pasdaran Ali Abdullahi, Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (saw.) akisisitiza kwamba: Tunawatangazia Marekani na washirika wake, wasifanye tena makosa ya kimkakati na hesabu potofu. Alisema: Lazima wajue kwamba Iran ya Kiislamu na vikosi vyake vya wanachi viko tayari zaidi na vyenye nguvu zaidi kuliko hapo awali, vikiwa na kidole kwenye mlipo, na vitaweza kujibu haraka, kwa uamuzi, kwa nguvu na kwa upana dhidi ya uvamizi wowote na mashambulizi yoyote ya mara nyingine kutoka kwa maadui wa nchi hii na watu wake wenye fahari.

Alisema: Maadui wa Marekani na Wazayuni wamewahi kujaribu watu shujaa wa Iran na vikosi vyake vya wanachi wenye nguvu mara nyingi. Alibainisha: Tumeonyesha kwa ukuu na mapenzi ya Mungu kwamba tunawaonesha maadui uwezo na nguvu zetu kwenye uwanja wa vita. Na ikiwa kosa lingine litatokea kutoka kwa maadui zetu, tutalishughulikia kwa nguvu na uwezo mkubwa zaidi kuliko vita vya uvamizi vya Ramadhani, na tutatetea kwa nguvu zote haki za watu wa Iran na tutakata mkono wa kila mvamizi.