Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaei katika mwitikio wake kwa tuhuma za Kansela wa Ujerumani dhidi ya Iran kuhusiana na tukio la tuhuma la mlipuko karibu na kituo cha nyuklia cha Falme za Kiarabu, kwa ujumbe kwa lugha ya Kijerumani kwenye ukurasa wake binafsi aliandika:

"Mheshimiwa Friedrich Merz, unafiki hudhihirika wakati shambulio la wazi la Marekani na serikali ya Kizayuni dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran — vilivyo chini ya uangalizi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki — si tu kwamba halilaumiwi, bali pia kivitendo hujustawiwa; lakini kuhusu tukio ambalo ni operesheni ya bendera ya uwongo ya maadui wa amani na mwafaka wa kikanda, na ambalo hata Umoja wa Falme za Kiarabu hakuitaja Iran kuwajibika rasmi, ghafla lugha ya 'sheria za kimataifa' na 'usalama wa kikanda' inatumika.

Ikiwa shambulio kwenye vituo vya nyuklia ni tishio kwa watu wa kanda, kanuni hii inapaswa kuwa sawa kwa nchi zote, sio tu wakati masilahi ya kisiasa ya Magharibi yanapotaka.

Katika fasihi ya Kijerumani, 'uhukumu wa kuchagua' kama huo unakumbusha 'Hakimu Adam' katika tamthilia ya 'Joho Lililovunjika'; yeye ni hakimu yule ambaye uhalifu wake mwenyewe unapaswa kuhukumiwa, lakini kwa kujifanya anaigiza mlinzi wa haki!"