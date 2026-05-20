Uamuzi wa utawala wa Kizayuni wa kufunga kabisa ubalozi wake mdogo huko Istanbul

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA kwa kunukuu vyombo vya habari vya Kizayuni vya Yedioth Ahronoth, utawala wa Kizayuni, kwa kudai kuwa mzozo wa kidiplomasia na Uturuki unazidi kuwa mbaya, unazingatia kufunga ubalozi wake mdogo huko Istanbul na utaacha tu ubalozi wake mkuu huko Ankara kama mwakilishi wake rasmi nchini Uturuki.

Ofisi zote mbili za uwakilishi za utawala wa Kizayuni nchini Uturuki - yaani ubalozi wa wavamizi huko Ankara na ubalozi wao mdogo huko Istanbul - zimekuwa zisizo na wafanyakazi tangu operesheni yenye kujivunia ya Oktoba 7 iitwayo "Dhoruba ya Al-Aqsa" ya upinzani wa Palestina (Hamas).

Wanadiplomasia wa utawala wa Kizayuni waliotumwa Uturuki kwa sasa wapo nchini Bulgaria, wakati wafanyakazi wa ndani wanafanya kazi kutoka nyumbani.