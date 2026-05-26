Azizi: Iran baada ya Vita ya Ramadhan ni tofauti kabisa na Iran kabla ya vita

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, Ebrahim Azizi, Mwenyekiti wa Tume ya Usalama wa Taifa na Sera ya Kigeni ya Bunge, katika mahojiano na Kituo cha Habari kuhusu ufuatiliaji wa ndege za adui alisema: Katika siku iliyopita na leo tumeona uwepo wa ndege zisizo na rubani (drones) za maadui, na kuhusiana na hilo, jana kulikuwa na hatua madhubuti.

Mwenyekiti wa Tume aliongeza: Leo tulikuwa na mkutano na Jenerali Abdollahi, kamanda wa Kituo cha Khatam al-Anbiya. Wakati wa mkutano waliripoti kuhusu drones, naye alisema kwa uthabiti na akatoa amri ya kuchukua hatua.

Azizi alisisitiza: Hii ni dalili ya ukomavu wa juu wa utayari na nguvu za vikosi vyetu vya silaha. Tabia yoyote itakayokwenda kinyume na maslahi na usalama wetu wa kitaifa itakumbana na jibu kali, madhubuti na la kujutisha kutoka kwa vikosi vyetu vya silaha.

Alibainisha: Jana na leo tumeona hatua hizi za kuzuia. Bila shaka, maadui wa taifa la Iran wakikosea, vikosi vyetu vya silaha vilivyo katika utayari wa hali ya juu vitatoa jibu.

Mwenyekiti wa Tume aliongeza: Katika mkutano na Jenerali Abdollahi, tulirejelea utayari wa vikosi vya silaha na tukasisitiza kwamba vikosi vya silaha vina uwezo mkubwa wa utayari na kuzuia. Kama hapo awali, vikosi vyetu vya silaha vitachukua hatua za kiwango cha juu dhidi ya kitendo chochote katika eneo lolote - iwe katika eneo letu la kijiografia, au ikiwa ukosefu wa usalama utatokea nje ya mkoa wetu.

Kuhusu kufikiwa au kutokufikiwa kwa makubaliano na Amerika, alisema: Wiki ya pili ya vita, Wamarekani kupitia Munir Asem walitoa mapendekezo. Nilishuhudia kwamba siku zile Wamarekani walitaka usitishaji vita na mazungumzo.

Mwenyekiti wa Tume aliongeza: Wamarekani walilazimika kuingia kwenye uwanja unaoitwa usitishaji vita na mazungumzo, badala ya kumaliza vita ndani ya siku tatu kama walivyotaka. Hii inamaanisha kuwa sisi ndio tulikuwa washindi dhahiri katika uwanja huo.