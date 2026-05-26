Balozi wa Iran Moscow: Wamarekani hawajaratibiwa katika mazungumzo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Kazem Jalali, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Urusi, katika mahojiano na gazeti la Kommersant lililochapishwa Moscow aliongeza: “Mara kadhaa mapendekezo yamepelekwa na kurudishwa, lakini kama nilivyosema, sababu ya kutofanikiwa ni mtazamo wa Trump mwenyewe.”

Alisema: “Kwa mfano, mara ya mwisho tulitoa pendekezo. Mjadili wa Marekani akasema: tunahitaji wiki moja kuulichunguza. Lakini saa mbili baadaye Trump akasema: hapana, yamekataliwa. Hii inaonyesha kwamba wao wenyewe kati yao hawajaratibiwa.”

Balozi wa Iran Moscow alisema: “Hali hii inaonyesha kwamba nchini Marekani kuna mtu mmoja tu anayefanya maamuzi, na huyo ni Trump mwenyewe. Na Trump hana lolote akilini mwake isipokuwa ushindi na heshima kwa ajili yake mwenyewe.”

Akijibu swali la kama mchakato wa siri wa kubadilishana ujumbe kati ya Iran na Marekani unaendelea kando na ule wa upatanishi wa Pakistan, Jalali alisema: “Hapana. Ujumbe wetu ni ule uunaobadilishwa kupitia upande wa Pakistan. Na mapendekezo ambayo Iran imetoa hadi sasa yamekuwa ya busara.”

Aliongeza: Kama Wamarekani wangetafuta kumaliza vita na kukubali masharti ya mazungumzo – yaani kutokuwa na matokeo dhahiri tangu mwanzo – basi mazungumzo haya yangeweza kufanikiwa.

Balozi wa Iran Urusi alisema: “Tatizo la Marekani ya leo na Trump mwenyewe ni kwamba anataka kutoa maagizo ya kufuatwa. Kama tungelazimika kukubali maagizo ya Wamarekani, kwa nini tungehimili na kupambana kwa karibu miongo mitano? Tumelipa gharama kubwa kwa ajili ya uhuru wa nchi yetu. Ni kawaida kwamba hatukubali maagizo ya kimabavu.”