Majibu ya Ubalozi mdogo wa Iran nchini India kwa matamshi mapya ya Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ubalozi mdogo wa Iran mjini Hyderabad, India, katika kukabiliana na matamshi ya mara kwa mara na maneno ya Donald Trump, Rais wa Marekani, ulisema: Kama Iran ingetaka kuwapa urani, ingefanya hivyo muda mrefu kabla ya vita kuanza.

Ofisi hii ya kidiplomasia ya Iran nchini India, ikiwaandikia serikali ya Washington, iliandika: Kama mngeweza kuituchukua kwa vita, mngekuwa mmefanya hivyo kwa muda mrefu sasa.

Ubalozi mdogo wa Iran nchini India ulisisitiza: Sasa [nyinyi Wamarekani] mnavyoweza kufanya ni kurudia ndoto zenu zilizoshindwa.

Taasisi hii ya kidiplomasia kwa kejeli kwa Trump kutokana na kumtii Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ilisema: Hiki ni matokeo na bei ya kumwamini rafiki mhalifu wa kivita na mwenye mawazo potofu.

Trump katika matamshi yake ya hivi karibuni alidai kwamba urani yenye kiwango cha juu cha utajiri wa Iran lazima iharibiwe – ndoto ambayo Rais wa Marekani ameirudia mara nyingi lakini hadi sasa ameshindwa kuitekeleza.