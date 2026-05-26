Amir Jahan Shahi: Hakuna adui anayeweza kupambana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Brigedia Jenerali Ali Jahan Shahi, kamanda wa Jeshi la Nchi Kavu, katika mahojiano, kwa kuadhimisha tamasha kuu la tarehe 3 Khordad (ukombozi wa Khorramshahr na operesheni ya Beit ol-Moqaddas), alisema: Tarehe 3 Khordad, ambayo ni kumbukumbu ya ukombozi wa Khorramshahr, ni kielelezo cha ustahimilivu na nguvu za wanajeshi na taifa shujaa wa Iran chini ya uongozi wa Imam mkuu na hekima ya Imam yetu mfiadini, jambo ambalo limebakia kwenye kumbukumbu za watu wote duniani.

Kamanda wa Jeshi la Nchi Kavu akirejelea kwamba maadui wa mfumo lazima wafanye mabadiliko katika mafundisho yao ya kijeshi kuhusu Iran, aliongeza: Leo dunia nzima inashuhudia fedheha na aibu ya Marekani na utawala wa Kizayuni. Hapa ni Iran. Na kama adui atataka kutazama kwa jicho la upotovu ardhi takatifu ya nchi hii, atakutana na wanajeshi walio tayari kujitolea maisha yao na walio tayari.

Brigedia Jenerali Jahan Shahi alisisitiza: Iran yenye nguvu kwa mujibu wa umoja na mshikamano wa taifa shujaa, itakuwa katika kilele cha nguvu siku zote. Kama ukabaila wa dunia hauwezi kufikia malengo yake mabaya nchini Iran, ni kwa sababu ya mshikamano wa kitaifa nchini Iran.

Kamanda wa Jeshi la Nchi Kavu alikumbusha: Ukombozi wa Khorramshahr ulifanywa kwa operesheni mchanganyiko na yenye mpango wakati wa vita vya kulazimishwa. Leo pia, kama adui atataka kufanya kosa, jeshi lenye ushindi la Jamhuri ya Kiislamu na Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wakiwa pamoja na umoja na mshikamano wa taifa sugu la Iran yetu tunayoipenda, watapokea jibu imara kuliko la zamani.

Brigedia Jenerali Jahan Shahi akizungumzia utayari wa Jeshi la Nchi Kavu kulinda mipaka ya nchi alisema: Jeshi la Nchi Kavu liko kwenye mipaka yote kwa utayari wa juu wa ulinzi. Hakuna wasiwasi au tishio lolote linalodhaniwa kwenye mipaka. Na kama adui atatazama mipaka kwa jicho la upotovu, atakabiliwa na majibu makali zaidi.