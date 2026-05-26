Netanyahu amelazwa hospitalini

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Russia Al-Youm, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni mwenye umri wa miaka 76, alipelekwa jana usiku katika hospitali moja huko Jerusalem iliyokaliwa kwa mabavu.

Ofisi ya Netanyahu ilidai kwamba sababu ya kulazwa kwake ilikuwa maumivu ya jino. Upasuaji uliopita wa Netanyahu kutibu uvimbe na kulazwa kwake tena hospitalini kumevutia tena umakini wa wachambuzi kwa afya ya mwili ya Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni na uwezo wake wa kuendesha mambo ikiwemo masuala ya kivita na kijeshi.

Hii ni wakati ambapo mwezi mmoja uliopita Netanyahu alitangaza kwa mara ya kwanza kwamba anapata matibabu ya uvimbe mbaya wa tezi dume (prostate). Upasuaji huu ulifanyika baada ya upasuaji wake uliopita Desemba 2024 wa kutibu uvimbe usio mbaya wa tezi dume.

Netanyahu alidai kuwa uvimbe wake umetibiwa kwa mafanikio, ingawa hakurejelea muda wa matibabu yake.

Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni alikuwa ameahirisha kwa miezi miwili kuchapisha ripoti ya matibabu kuhusu hali yake ya mwili. Mwaka 2024, baada ya kutambuliwa na maambukizi ya mfumo wa mkojo unaosababishwa na «uvimbe usio mbaya wa tezi dume», alifanyiwa upasuaji wa tezi dume, lakini muda wa upasuaji wake wa pili ambao alitangaza kwa mara ya kwanza haujulikani. Mwaka 2023 pia aliwekewa kifaa cha kudhibiti mapigo ya moyo (pacemaker).