Mwanaharakati wa Ufaransa: Katika mizigo ya Israel tulikabiliwa na mateso na unyanyasaji

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Laetitia Merle, mwanaharakati wa Ufaransa wa "Flotilla ya Uthabiti wa Dunia" aliyerejea Ufaransa wiki iliyopita, katika mahojiano na shirika la habari la Anadolu mjini Paris alielezea kwa kina tabia ya vikosi vya utawala wa Kizayuni kwa wanaharakati waliokamatwa.

Alisema kuwa vikosi vya utawala wa Kizayuni baada ya kuteka flotilla hii katika maji ya kimataifa, waliwanyima wanaharakati maji, chakula na huduma za matibabu, na kuwapiga na kuwadhalilisha.

Laetitia Merle, akizungumzia kwamba wanaume na wanawake walitengwa kutoka kwa wenzao, aliongeza: Vikosi vya Israel waliwafanya wanaharakati kupiga kelele "Israel hai!", na kama wangekataa, walikumbana na vurugu.

Pia alitangaza kwamba baadhi ya wanaharakati, wakiwemo raia wawili wa Uturuki, walipigwa, na wanawake waliokamatwa walikumbana na vitendo kama vile kukaguliwa kwa miili, kuvuliwa vibarua, na kutishiwa kwa mbwa wa polisi.

Mwanaharakati huyo wa Ufaransa alisisitiza kuwa lengo la waliokuwa ndani ya "Flotilla ya Uthabiti wa Dunia" lilikuwa ni kuvutia umakini wa dunia kwa hali ya watu wa Palestina, na kile alichokipata wakati wa kukamatwa ni sehemu tu ya mateso ambayo Wapalestina wanakabiliana nayo.