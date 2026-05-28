Kiongozi wa Ansarullah: Kifo cha Shahidi Awdah Kimeifanya Rekodi ya Mujahidina wa Qassam Kuwa Nyororo Zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu tovuti ya habari ya "Al-Ahd", Sayyed Abdulmalik al-Houthi, kiongozi wa vuguvugu la Ansarullah la Yemen, alitangaza kwamba kifo cha shahidi wa kamanda wa jihadi Muhammad Awdah katika vita dhidi ya "ukafiri, uhalifu na uasi", kimeongeza ukurasa mwingine kwenye rekodi tukufu ya wamujahidina wa vikosi vya Qassam.

Vuguvugu la Hamas leo Jumatano lilithibitisha kwamba shahidi Awdah, kamanda wa vikosi vya shahidi Izz ad-Din al-Qassam, tawi la kijeshi la vuguvugu hilo, ameaga dunia akiwa shahidi.

Ofisi ya Kisiasa ya Ansarullah: Kuuawa kwa Shahidi Awdah ni Uhalifu Mwingine kwenye Rekodi ya Israel

Ofisi ya kisiasa ya vuguvugu la Ansarullah la Yemen ilitangaza kwamba mauaji ya shahidi Muhammad Awdah, mmoja wa makamanda wa upinzani wa Palestina, ni uhalifu mwingine katika mlolongo unaoendelea wa uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Palestina.

Shirika hili la Yemen katika taarifa yake lilisisitiza: Uhalifu huu hautadhoofisha kamwe nia na uthabiti wa wamujahidina, bali kwa kuzingatia dhabihu zao kubwa katika njia ya Quds (Yerusalemu), umoja na nguvu zao vitaongezeka.

Vuguvugu hili pia lilitangaza kwamba kuongezeka kwa mashambulio dhidi ya Lebanon ni sehemu ya juhudi za kukwepa matokeo ya ushindi wa mhimili wa upinzani dhidi ya Wazayuni na Wamarekani.

Ofisi ya kisiasa ya Ansarullah ikiendelea kusifu mfululizo wa operesheni za upinzani wa Lebanon ilisisitiza: Wamujahidina wa Hezbollah kwa mfululizo wa operesheni zao na ushujaa wao wanawapa maadui masomo magumu na wanawaonja udhaifu na kushindwa.