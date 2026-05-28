Jihad ya Kiislamu: Kuuawa kwa Shahidi Awdah ni Uvunjaji wa Mapumziko na Kuendelea kwa Uhalifu wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Shihab la Palestina, vuguvugu la Jihad ya Kiislamu la Palestina katika taarifa yake lilitoa salamu za rambirambi kwa watu wa Palestina na mataifa ya Kiislamu na Kiarabu kwa kifo cha shahidi Muhammad Awdah anayejulikana kama Abu Amr, mmoja wa makamanda mashuhuri wa vikosi vya shahidi Izz ad-Din al-Qassam, na kufananisha mauaji yake kuwa ni uhalifu wa "kisasi na woga" kutoka kwa utawala wa Kizayuni.

Jihad ya Kiislamu ilitangaza kwamba mauaji haya yaliyofanywa na jeshi la utawala wa Kizayuni ni uvunjaji dhahiri wa makubaliano ya mapumziko huko Gaza na kupuuza kabisa makubaliano na ahadi zote.

Vuguvugu hili lilisisitiza: Kuendelea kwa sera ya mauaji, mashambulio kwenye maeneo makazi salama na uuaji wa watu wa Gaza na utawala wa Kizayuni kunakinzana na ahadi waliyowapa wapatanishi na kunakiuka kanuni zote za kibinadamu na kimaadili – jambo linalofanyika kwa ushirikiano na ushiriki kamili wa serikali ya Marekani.

Jihad ya Kiislamu pia ilitangaza: Damu ya mashahidi wa watu wa Palestina itaongeza tu azma ya taifa na upinzani kushikilia haki zao, na damu ya makamanda na wamujahidina itakuwa kama mafuta ya kuimarisha nia ya upinzani na kuendelea na njia ya kukabiliana na wakoloni, kwani utawala wa Kizayuni hauelewi lugha nyingine ila lugha ya nguvu.

Vuguvugu hili kwa kuendelea lilitoa rambirambi kwa vikosi vya al-Qassam na vuguvugu la Hamas, viongozi wake, wanachama, wamujahidina na wafuasi wake kwa kifo cha shahidi Awdah, na likasisitiza kwamba uhalifu wa utawala wa Kizayuni utaongeza tu uthabiti wa vikosi vya upinzani na kuwagharimu wakoloni zaidi.