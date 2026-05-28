IRGC Yatoa Video ya Operesheni ya Kulipiza Kisasi Kufuatia Mashambulizi ya Marekani Karibu na Uwanja wa Ndege wa Bandar Abbas +Video

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC) limetoa video inayoonesha kile linachokiita operesheni ya kujibu shambulio lililoripotiwa kufanywa na jeshi la Marekani katika eneo la pembezoni mwa uwanja wa ndege wa Bandar Abbas, kusini mwa Iran.

Kwa mujibu wa taarifa za vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa, tukio hilo linatajwa kuwa sehemu ya mabadilishano mapya ya kijeshi kati ya Marekani na Iran, ambapo kila upande unadai kulenga maeneo ya kijeshi ya mwenzake katika mazingira ya mvutano unaoendelea kuhusisha eneo la Ghuba ya Uajemi.

Vyanzo vya kijeshi vimeripoti kuwa Marekani ilifanya kile ilichokiita “mashambulizi ya kujilinda” dhidi ya maeneo yanayohusishwa na uendeshaji wa ndege zisizo na rubani (drones) karibu na Bandar Abbas, ikidai kudhibiti vitisho dhidi ya vikosi vyake katika Bahari ya Hormuz.

Kwa upande wake, IRGC ilitangaza kuwa imefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani katika eneo la Ghuba, na kutoa onyo kwamba hatua zaidi za kijeshi zitakabiliwa na majibu makali zaidi.

Hata hivyo, uhalali na uhalisia wa video hiyo haujathibitishwa kwa kujitegemea, huku hali ya taarifa kutoka pande zote mbili ikibaki ya kupingana kuhusu ukubwa wa mashambulizi na athari zake.

Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema ongezeko hili la matukio linaashiria kuendelea kwa mvutano mkali katika eneo la Hormuz, ambalo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani.