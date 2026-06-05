Wakati Washington ikiripoti kwamba Lebanon na utawala wa Kizayuni wamefikia mfumo wa makubaliano ya kusitisha mapigano, masharti yaliyochapishwa ya makubaliano haya yanaonyesha kwamba kile Amerika kinachokiita "makubaliano ya usalama" ni zaidi jaribio la kubadilisha usawa wa nguvu nchini Lebanon na kutimiza malengo ambayo Tel Aviv ilishindwa kuyafikia kwenye uwanja wa vita.

Awamu ya nne ya mazungumzo kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni huko Washington kwa upatanishi wa Amerika imekamilika, na kwa mujibu wa taarifa, pande zimefikia uelewano kuhusu mpango wa kusitisha mapigano kwa pande zote. Katika mfumo huu, kusitisha shughuli za upinzani, kuondoa vikosi vya Hezbollah kutoka kusini mwa mto Litani, kupanua eneo la jeshi la Lebanon, na kuzuia uwepo wa vikosi vyovyote vya silaha nje ya muundo wa serikali vimetajwa kuwa ni vifungu muhimu zaidi.

Hata hivyo, majibu makali ya Hezbollah kwa makubaliano haya yanaonyesha kwamba upinzani wa Lebanon unayaona si kama makubaliano ya kumaliza vita, bali kama mradi wa kisiasa wa kuwapokonya silaha upinzani na kuandaa mazingira ya kuongezeka kwa ushawishi wa Israel nchini Lebanon.

Makubaliano ambayo ni upande mmoja tu lazima utoe punguzo

Ukosoaji muhimu zaidi wa makubaliano ya Washington ni kwamba karibu majukumu yote yamewekwa kwa Lebanon na hasa Hezbollah, wakati hakuna utaratibu wowote uliowekwa wa wazi na wa lazima kwa ajili ya kusitisha uchokozi wa Israel.

Utawala wa Kizayuni katika miezi iliyopita umevunja mara nyingi makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano, umelenga maeneo mbalimbali ya Lebanon na kuendelea na operesheni zake za mauaji na mashambulizi ya anga. Hata hivyo, katika maandishi yaliyochapishwa ya makubaliano mapya, lengo kuu liko kwenye kusitisha shughuli za upinzani na kuondoa vikosi vyake kutoka Kusini mwa Lebanon.

Kwa mtazamo wa wakosoaji, makubaliano haya kwa vitendo yanapeleka ujumbe kwamba Lebanon lazima kwanza iachane na nyenzo zake za kuzuia, kisha itumaini kwamba Israel itatimiza ahadi zake – mbinu ambayo hailingani na uzoefu wa kihistoria wa Lebanon katika kukabiliana na utawala wa Kizayuni.