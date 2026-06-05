Upinzani dhidi ya mataifa yenye kiburi duniani unaendelea

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu vyanzo vya Iraq, Sheikh Haidar al-Gharawi, Katibu Mkuu wa vuguvugu la "Ansarullah al-Aufiya" (Upinzani wa Kiislamu wa Iraq), alipowahutubia wapiganaji wa upinzani wa Kiislamu alisema: "Harakati zenu katika njia ya ukweli ni mwendelezo wa njia ya yule imam aliyebarikiwa katika kuwasaidia wanyanyaswa na kupinga ubatili; njia ambayo inaendelea licha ya changamoto na ugumu wote."

Alisisitiza: "Silaha zenu leo ni mwendelezo wa asili wa 'Dhulfiqar', na kusimama kwenu imara dhidi ya mataifa yenye kiburi duniani ni kielelezo hai cha uthabiti wa Amiral Muminin Ali (a.s.) huko Khaibar na katika vita vya makabila."