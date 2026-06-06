Hamas: Kifo cha mwana mlezi wa Kipalestina huko Al-Khalil kilionyesha uso wa kweli wa wakandamizaji

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, katika taarifa ya Hamas imesemwa: «Uhalifu wa adui mhalifu wa Kizayuni wa kumuua shahidi "Sami Fahd Abu Haikal", mwana mlezi wa miezi saba, na kuwajeraha baba na mama yake baada ya kuwafyatulia risasi moja kwa moja kusini mwa mji wa Al-Khalil (Hebron) katika Ukingo wa Magharibi, unaonyesha uso wa kweli wa utawala wa ukandamizaji wa kigaidi na wa kikatili; ukandamizaji ambao umejengwa juu ya kuhalalisha damu ya Wapalestina na haubagui kati ya mtoto, mwana mlezi, mwanamke na mzee.»

Hamas katika taarifa hii ilitoa salamu za rambirambi kwa kifo cha shahidi huyu mwana mlezi wa Kipalestina na kusisitiza kwamba aliuawa shahidi kama shahidi wa uhalifu na maafa ya wakandamizaji.

Harakati hiyo pia ilimtakia baba na mama yake na familia yake wanaostahimili uponyaji wa haraka.

Hamas ilisisitiza kwamba wakandamizaji, haidhuru watafikia wapi katika ukandamizaji na umwagaji damu, hawataweza kuvunja azma na uvumilivu wa taifa la Palestina; taifa ambalo litaendelea na njia ya kuipinga, kukabiliana na kupambana na ukandamizaji hadi kuufukuza kutoka katika ardhi yake.

Hamas iliitaka jamii ya kimataifa, watu wote huru duniani na taasisi za haki na sheria, hasa zile zinazofanya kazi katika uwanja wa haki za watoto, kuingilia kati mara moja na kwa ufanisi, na kwa kutumia kila aina ya shinikizo kwa wakandamizaji, kuwazuia kuendelea na ugaidi wao uliopangwa na kukomesha uhalifu unaoendelea dhidi ya taifa la Palestina na uvunjaji wa ardhi yake na matakatifu yake.

Wanajeshi wa utawala wa Kizayuni leo walishambulia kwa risasi gari la familia moja ya Kipalestina kusini mwa Ukingo wa Magharibi, na katika shambulio hili, wanafamilia watatu ikiwemo mtoto mchanga wa maziwa walijeruhiwa, na mtoto huyu alifia shahidi kutokana na uchungu wa majeraha yake.