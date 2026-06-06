Wamorocco kutangaza mshikamano wao na watu wa Palestina katika kumbukumbu ya 'Naksa'

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la Anadolu la Uturuki, maandamano haya, ambayo yalifanyika kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 59 ya 'Naksa' (ukaliaji wa Mashariki ya Jerusalem, Ukingo wa Magharibi na Ukanda wa Gaza) mwaka 1967, yaliandaliwa kwa wito wa 'Kikundi cha Kutenda kwa ajili ya Palestina', ambalo ni shirika lisilo la kiserikali.

Vita vya Juni 1967, vinavyojulikana katika ulimwengu wa Kiarabu kama 'Naksa', vilisababisha utawala wa Kizayuni kuukalia ardhi iliyobaki ya Palestina na pia kuukalia sehemu za ardhi ya Misri na Syria.

Kwa mujibu wa Anadolu, washiriki wa maandamano haya walibeba mabango, na juu ya baadhi yao kulikuwa na maandishi kama: 'Maadamu kuna upinzani, hakuna kushindwa', 'Hapana kwa kuhalalisha uhusiano, hapana kwa kuafikiana', na 'Taifa la Morocco liko upande wa upinzani na dhidi ya kuhalalisha uhusiano na Israel'.

Waliokuwepo pia walipiga kelele za kauli mbiu, ikiwemo: 'Taifa linataka uhuru wa Palestina' na 'Viva upinzani, viva Palestina'.

'Us al-Rimal', mwenyekiti wa vuguvugu la 'Tauhid wal-Islah' huko Morocco, pia alitoa hotuba katika maandamano haya na akasema: 'Tumekusanyika tena ili kusisitiza kwamba ahadi ya utiifu haijavunjika, sauti ya uungwaji mkono haijanyamazika, na Palestina bado iko katika dhamiri ya taifa hili tukufu'.

Akizungumzia hali ya Gaza, aliongeza: 'Sera ya kuwanyima njaa, kuuwazingira na kuwanyima watu nyenzo za msingi kabisa za maisha katika Ukanda wa Gaza inaendelea; jambo ambalo linaonyesha kiwango cha kuzorota kwa maadili ya mfumo wa kimataifa wa kisasa'.