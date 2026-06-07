BRICS ina jukumu la kuamua katika usalama wa nishati duniani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Kazem Jalali, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Shirikisho la Urusi, katika hotuba yake kuhusu "Ushirikiano wa Nishati na Usalama wa Nishati katika mfumo wa BRICS" alifafanua maoni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu nafasi ya BRICS katika mfumo wa nishati duniani.

Jalali katika kikao hicho alisema: Mivutano ya kijiografia, usumbufu katika misururu ya ugavi, mabadiliko ya soko la dunia na ongezeko la mahitaji katika uchumi unaoibuka yanaonyesha kuwa usalama wa nishati zaidi ya wakati wowote umekuwa nguzo kuu ya utulivu na maendeleo ya dunia.

Aliongeza: Usalama wa nishati sio tu kupata rasilimali za nishati, bali ni dhana kamili inayojumuisha usalama wa ugavi, usalama wa mahitaji, usalama wa uwekezaji, usalama wa teknolojia, usalama wa miundo msingi na usalama wa kifedha.

Jalali aliuita uwezo mkubwa wa nchi wanachama wa BRICS kuwa unahitaji majukumu ya pamoja na akasema: Nchi hizi zina jukumu la kuchukua nafasi katika kuunda mfumo wa haki, thabiti na unaojumuisha zaidi kwa usalama wa nishati duniani.

Akisisitiza kuwa nishati inapaswa kuwa sababu ya maendeleo, ustawi na uzalishaji na si chombo cha kutumia shinikizo la kisiasa, alitaka ukuzaji wa ukanda wa kimataifa wa Kaskazini-Kusini, upanuzi wa miundo msingi ya usafirishaji na vifaa, maendeleo ya ushirikiano wa bandari na kuimarisha uunganisho wa mitandao ya nishati kati ya nchi wanachama wa BRICS.

Balozi wa Iran nchini Urusi alibainisha: Hatua hizi zinaweza kusaidia kuongeza usalama na uthabiti wa biashara ya nishati katika ngazi ya kikanda na kimataifa.

Jalali pia alisema wazi: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran si tu haijashambulia nchi yoyote, bali imekuwa ikitaka amani, utulivu na usalama duniani, na kama mwanachama wa BRICS na mmoja wa wazalishaji muhimu wa nishati, itachukua jukumu lake la kujenga na lenye tija katika kufikia haki na usalama wa nishati duniani.