Mtaa Mkali wa Baghaei kwa Rais wa Lebanon: «Anamuuza Rafiki na Kununua Adui»

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Jumamosi tarehe 6 Juni, akiidhinisha majibu ya Waziri wa Mambo ya Nje kwa matamshi ya Rais wa Lebanon, aliandika kwa Kiarabu kwenye moja ya mitandao ya kijamii: «Anamuuzia anayesimama karibu yake, na anamnunua anayesimama mbele yake. Anamwacha aliyemsaidia, na anamsaidia aliyemweka katika dhiki!»
7 Juni 2026 - 10:48
News ID: 1823662
Source: ABNA
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, akijibu madai ya Rais wa Lebanon dhidi ya Iran, aliandika kwa mfano kwenye mtandao wa kijamii: «Anayesimama karibu naye anamuuzia, na anayesimama mbele yake anamnunua.»
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