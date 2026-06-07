Mtaa Mkali wa Baghaei kwa Rais wa Lebanon: «Anamuuza Rafiki na Kununua Adui»

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Jumamosi tarehe 6 Juni, akiidhinisha majibu ya Waziri wa Mambo ya Nje kwa matamshi ya Rais wa Lebanon, aliandika kwa Kiarabu kwenye moja ya mitandao ya kijamii: «Anamuuzia anayesimama karibu yake, na anamnunua anayesimama mbele yake. Anamwacha aliyemsaidia, na anamsaidia aliyemweka katika dhiki!»