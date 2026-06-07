Kulaaniwa kwa Uhalifu wa Utawala wa Israel na Kundi Kubwa Zaidi la Waislamu Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu shirika la habari la Anadolu, kundi kubwa zaidi la haki za kiraia la Waislamu Marekani leo Jumamosi limeyalaani mashambulizi ya utawala wa Israel yaliyosababisha mauaji ya Wapalestina wasiopungua 7, wakiwemo mtoto mchanga wa miezi 7.

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hili, Baraza la Mahusiano ya Kiamerika na Kiislamu (CAIR) katika taarifa yake lilisema: «Uuaji wa mtoto mchanga wa miezi 7 na vikosi vya Israel katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kinyume cha sheria ni uhalifu wa kutisha unaopaswa kuugusa dhamiri ya kila mwanadamu.»

Katika taarifa hiyo imesemwa: «Hakuna kikosi chochote cha kijeshi ambacho mara kwa mara huwauwa watoto, wafanyakazi wa afya, wanahabari na raia kwa kutumia silaha zinazotolewa na walipa kodi wa Marekani, kinachopaswa kuendelea kufurahia kinga au msaada. Tunaiomba serikali ya Marekani na jumuiya ya kimataifa kuacha kusaidia uhalifu huu na kuchukua hatua madhubuti za kuwalinda raia Wapalestina, kumaliza ukaliaji na kuzingatia sheria za kimataifa.»

Majeshi ya utawala wa Israel leo yalifyatulia risasi gari la familia ya Wapalestina kusini mwa Ukingo wa Magharibi. Katika shambulizi hili, watatu wa familia hiyo wakiwemo mtoto mchanga walijeruhiwa, na mtoto huyo alifariki kutokana na majeraha makubwa aliyopata.