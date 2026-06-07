Kufichuliwa kwa Kashfa ya Kijinsia katika Polisi ya Utawala wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Yedioth Ahronoth lilifichua kuwa, tawala ya mahakama ya utawala wa Israel imeanza uchunguzi kuhusu kashfa ya kijinsia ya wanapolisi wa utawala huu.

Kulingana na ripoti hii, mmoja wa wanapolisi wa utawala wa Israel Jumapili iliyopita alimfungia mwenzake wa polisi ndani ya nyumba yake na kumbaka.

Hili si kesi la kwanza la kashfa ya kijinsia katika ardhi zilizokaliwa kwa nguvu, kwani kabla ya hapo mamlaka ya Nevada nchini Marekani ilimkamata Tom Artyom, mkuu wa idara ya ujasusi na akili ya bandia wa baraza la mawaziri la utawala wa Israel, ambaye anachukuliwa kuwa karibu na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala huu, kwa tuhuma ya kumdanganya mtoto Mmarekani kupitia intaneti na kumbaka katika jimbo la Las Vegas.

Pia, uchunguzi mpana uliochapishwa na kituo cha 12 cha televisheni ya Israel unaonyesha kuwa Hayim Yosef David, rabi maarufu wa utawala huu, aliwanyanyasa wanawake kadhaa wa Israel.

Wahasiriwa wa rabi huyu maarufu wamesisitiza kwamba walikuwa wakimwendea kupata ushauri na nasaha kwa lengo la kuboresha maisha yao, lakini badala yake walinyanyaswa.