Kura haramu ya Baraza la Usalama kuhusu kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kikao kisicho halali na kwa viwango viwili, liliendeleza upigaji kura kuhusu azimio namba 1737 na kwa kura 11 za kuunga mkono, likaidhinisha mchakato wa kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran.

Mwakilishi wa Urusi katika kikao cha Baraza la Usalama, akijibu ufyekeleaji wa kisiasa wa Magharibi dhidi ya Iran, alisema: "Hatua za Magharibi za kurejesha vikwazo dhidi ya Iran ni haramu, na azimio namba 1737 halina uhalali wa kisheria wala nafasi katika Baraza la Usalama."

Aliongeza: "Uanzishaji wa utaratibu wa 'snapback' na wanachama wengine wa Ulaya umekusudiwa kushindwa, na Baraza la Usalama halina haki yoyote ya kufufua vikwazo vilivyofutwa."

Mwakilishi wa Urusi alisisitiza kwamba vikwazo vya upande mmoja na hatua haramu za baadhi ya nchi zimedhoofisha diplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kuzuia suluhu la amani.

Mwakilishi wa China katika Umoja wa Mataifa: Marekani ndiyo imesababisha hali ngumu ya sasa kuhusu Iran

Mwakilishi wa China katika Umoja wa Mataifa katika hotuba yake mbele ya Baraza la Usalama alisisitiza kutotumia nguvu na kurudi kwenye diplomasia.

Aliongeza: "Mapigano kati ya Iran na Marekani yamesababisha misukosuko mikubwa kwa nchi zinazoendelea. Usitishaji wa mapigano kati ya pande zinazohusika ndio kipaumbele kikuu."

Kupinga kwa mwakilishi wa Ufaransa kauli za wawakilishi wa Urusi na China

Mwakilishi wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa alikanusha kauli za wawakilishi wa Urusi na China za kuiunga mkono Iran, na akidai kwamba kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran chini ya azimio za Baraza la Usalama ni halali.

Aliendelea kudai kwamba kikao cha leo kina uhalali kabisa ili wanachama wa Baraza waweze kujadili na kufanya uamuzi kuhusu kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran kulingana na mfumo ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa.

Ikumbukwe kwamba kikao cha Baraza la Usalama cha kuchunguza kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran kilifanyika leo jioni, na Baraza hilo kwa kura 11 za kuunga mkono, likaidhinisha kufanya kikao na kuendelea na mchakato wa kuchunguza kesi ya kurejeshwa kwa vikwazo kuhusiana na Iran.