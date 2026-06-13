Ayatollah Rajabi: Uimara wa Taifa la Iran Umevunja Makadirio ya Maadui

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA, Ayatollah Mahmoud Rajabi Jumamosi usiku kwenye kando ya sherehe ya kuwakumbuka mashahidi wa vita ya siku 12 katika mazungumzo na wanahabari alisema: Uzoefu wa vita za hivi karibuni umeonyesha kuwa adui alifanya makosa katika kutathmini uwezo wa taifa la Iran na hakuweza kuelewa ukweli uliopo kwa usahihi.

Alisema: Adui alifikiri anakabiliana na taifa linalofanana na jamii nyingine, na anaweza kufikia malengo yake kwa kutumia shinikizo na vitisho, lakini katika vitendo alikabiliana na watu ambao hawainamishi vichwa vyao mbele ya uonevu na dhuluma.

Mjumbe wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi aliongeza: Taifa la Iran lina imani za kina za kidini na kiitikadi, na msingi huu wa kifikra na kiroho umesababisha si tu kukabiliana na shinikizo, bali pia kujiona ni wajibu wao kuwasaidia wanyanyaswa.

Aliendelea: Ukweli huu ulikuwa moja ya sababu muhimu zilizosababisha makadirio ya adui kuhusu hali ya ndani ya nchi na kiwango cha uimara wa watu kuwa mbali na ukweli wa uwanjani.

Adui Alishindwa Kuvunja Mshikamano wa Kitaifa

Rajabi kwa kusema kuwa moja ya malengo makuu ya adui ilikuwa kuleta mgawanyiko katika jamii na kudhoofisha mshikamano wa kitaifa alisema: Upande mwingine ulijaribu kwa vitendo mbalimbali kuathiri mshikamano wa taifa la Iran lakini pia katika njia hii haukupata mafanikio.

Alisema: Kinyume na matarajio ya adui, uwepo wa watu na ushirikiano wao na mfumo na malengo ya Mapinduzi ya Kiislamu haukupungua tu, bali ishara za mshikamano na umoja wa kitaifa zilijitokeza zaidi kuliko hapo awali.

Mjumbe wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi aliongeza: Adui alifikiri kwa shinikizo lake anaweza kuyumbisha azma ya taifa la Iran, lakini matokeo yalikuwa tofauti kabisa na watu walijitokeza kwenye uwanja kwa uthabiti zaidi.

Alisisitiza: Uwepo huu na uimara umeonyesha kuwa mtaji mkuu wa nchi ni imani na ushirikiano wa watu, na jambo hili lenyewe limezindua mipango mingi iliyopangwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu.