Meja Jenerali Abdullahi: Ulimwengu Utaisikia Mwangwi wa Ushindi wa Iran Hivi Karibuni

Kwa mujibu wa ripota wa ABNA, Meja Jenerali Pasdar Ali Abdullahi kwa kutuma ujumbe katika hafla ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha Shahidi Luteni Jenerali Gholam Ali Rashid na mwanawe Amin Abbas Rashid uliofanyika Ijumaa usiku katika Hoseiniya ya Tharullah mjini Dezful, amesema: "Ninatoa pole na pongezi kwa kumbukumbu ya mwaka mmoja wa kifo cha kiuadilifu na cha heshima cha mwanamkakati wa kipekee na mwananadharia mashuhuri wa Ulinzi Mtakatifu, kamanda shujaa Luteni Jenerali Pasdar Gholam Ali Rashid, kamanda shahidi wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya, kwa nyadhifa takatifu ya Mola wa Zama (A.S.), kiongozi mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Mujtaba Hosseini Khamenei (yaendelee kwa muda mrefu), familia za heshima, makamanda na wapiganaji hodari na watiifu wa Wilayat wa vikosi vya silaha, na pia kwa watu wote wema, wenye ufahamu, wajenzi wa historia, wenye shukrani wa Irani ya Kiislamu."

Katika ujumbe huu umesemwa: "Kifo cha kamanda huyu, kilichotokea kufuatia uhalifu wa kigaidi wa utawala mkali wa Kizayuni mwanzoni mwa vita vya kulazimishwa vya siku 12, ingawa lilikuwa msiba wa kuumiza moyo, lakini lililionesha tena nguvu ya kuzuia na mamlaka ya kitaifa ya Irani ya Kiislamu kwa ulimwengu."

Meja Jenerali Abdullahi aliendelea katika ujumbe wake kusema: "Shahidi Rashid hakuwa tu kamanda wa uwanjani bali alikuwa shule katika uwanja wa ulinzi na usalama wa kitaifa; yeye ambaye wakati wa Ulinzi Mtakatifu alicheza nafasi kama mmoja wa wasanifu wakuu wa operesheni za kujivunia kama Fath al-Mobin, Beit al-Moqaddas na Karbalaa-5 katika Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya, kwa upeo wake wa kijiografia na uchambuzi wa kina alibadilisha milinganyo ya vita ya haki dhidi ya uovu."

Katika ujumbe umesemwa: "Nafasi ya kimkakati ya shahidi huyu mkuu haikuwa tu mwaka nane wa Ulinzi Mtakatifu, na baada ya vita kama mmoja wa wasanifu wakuu wa mafundisho ya ulinzi wa nchi na nguvu ya kuzuia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ufahamu kamili wa vitisho mseto vya adui na kusisitiza subira ya kimkakati pamoja na kuongeza uwezo wa kushambulia na kuzuia, alicheza nafasi ya kipekee katika kudumisha usalama endelevu wa Irani ya Kiislamu."

Kamanda wa Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya (s.w.) alisisitiza katika ujumbe wake: "Uhalifu wa mauaji yake, uliofanywa na utawala wa Kizayuni kwa kushirikiana na serikali ya kigaidi ya Marekani, yenyewe ni ushahidi wa wazi wa nafasi muhimu ya kamanda huyo mkuu katika kuendeleza malengo ya ulinzi wa nchi. Leo, katika kumbukumbu ya mwaka mmoja wa kifo cha shahidi huyo mtukufu, tunaweka ahadi na kiapo kwamba tutaendelea na njia yake kwa nguvu na uhodari."