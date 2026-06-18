Qalibaf: Iran imeshinda malengo ya Marekani na utawala wa Kizayuni katika vita vya hivi karibuni

Kama ilivyoripotiwa na mwandishi wa "Abna", Mohammad Baqer Qalibaf katika mahojiano maalum ya habari, aliposema kwamba baada ya Mapinduzi ya Kiislamu inawezekana kuhesabu vipindi kadhaa muhimu vya mazungumzo na makabiliano ya kisiasa, alisema: kumbukumbu za mazungumzo ya nyuklia na JCPOA (Mpango wa Pamoja wa Utekelezaji) zimekuwa zikijadiliwa katika nafasi ya kisiasa ya nchi kwa miaka mingi, lakini mazungumzo na mabadiliko yanayohusiana na vita vya hivi karibuni, hasa vita vya tatu katika mwaka uliopita, yana vipengele tofauti kwa njia mbalimbali.

Aliongeza: tukio hili kwa upana na athari zake ni tukio kubwa. Ingawa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko katika eneo hilo na inawezekana kuwa uwanja wa mapigano unachukuliwa kuwa wa kikanda, athari na matokeo yake ni ya kimataifa kabisa, na leo tunaziona athari hizi.

Mwenyekiti wa Baraza la Shura, akirejelea vipengele vya kijiografia vya makabiliano haya, alifafanua: tukitazama suala hilo kwa mtazamo wa jiografia ya kisiasa, tunakabiliana na vita yenye athari za kimataifa. Nguvu ya kwanza ya kijeshi na nguvu ya kwanza ya kiuchumi duniani pamoja na utawala wa Kizayuni, ambao una uwezo wa nyuklia na uwezo mkubwa wa kijeshi, walikabiliana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Qalibaf aliendelea: makabiliano haya hayakuwa tu ya kijeshi, bali pia yaliendelea katika vipengele vya kiuchumi, kisiasa na kiteknolojia. Kwa kweli, mbinu mbili na pande mbili zilisimama dhidi ya nyingine; upande mmoja mbinu ya kibeberu na upande mwingine mbinu ya kitauhidi na upande wa haki.

Alisisitiza: kwa maoni yangu, kuchunguza vipengele vya vita hivi ni muhimu sana na kuna somo ndani yake. Nimeshasema hapo awali kuwa katika makabiliano haya tulishinda Marekani na utawala wa Kizayuni; kwa sababu wao waliingia uwanja wa vita kwa malengo maalum, lakini hawakufikia malengo yao yaliyotangazwa.

Mwenyekiti wa Baraza la Shura alibainisha: licha ya kuwa upande wa pili ulikuwa na ubora mwingi wa kijeshi, kiuchumi na kiteknolojia, matokeo yaliyopatikana yanaonyesha kwamba malengo yaliyowekwa na Marekani na utawala wa Kizayuni hayakufikiwa.