Maelezo ya Mapatano yamesainiwa na Marais wa Iran na Marekani

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna", Ismail Baghaei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu, katika mahojiano ya televisheni alisema: mpaka sasa mpango wetu haujabadilika, na mkutano wa Uswizi bado utafanyika.

Aliongeza: kuhusu namna ya kusaini maandishi ya maelezo ya mapatano, mawazo mapya yamependekezwa, mojawapo ni kwamba maandishi yatasainiwa na marais wa nchi mbili, na tunayachunguza haya; kwa njia fulani hili linaweza kuwa bora zaidi.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akisema kwamba mkutano wa Uswizi unabaki kuwa halali na utakuwa mwanzo wa mazungumzo kwa ajili ya makubaliano yajayo, alipoulizwa swali la kwamba ikiwa marais wa nchi mbili watataka kusaini maandishi haya, wataisainije - ikiwa itakuwa kwa mbali au ana kwa ana - alisema: kama nilivyosema, mawazo yamependekezwa kwa ajili ya kusainiwa kwa maandishi na marais wa nchi mbili, na mawazo haya yanachunguzwa; na yakitimizwa, saini hii itakuwa kwa mbali.

Baghaei alibainisha: sasa hivi ninapozungumza nawe, ninakisia kwamba maandishi yamesainiwa rasmi na marais wa nchi mbili. Alfajiri ya Alhamisi tarehe 28 Khordad (Juni 18), ilipangwa kwamba isainiwe, na ninakisia kwamba imesainiwa.

Pia alipoulizwa swali kuhusu hatua gani zimewekwa ili kuzuia Waamerika wasitumie mkutano wa Uswizi kwa ajili ya maonyesho, alibainisha: mazingatio yote katika suala hili yanazingatiwa, na tunajitahidi kufanya mkutano huu usiwe na athari zisizo za lazima.

Baghaei pia alijibu swali kuhusu maandishi ya maelezo ya mapatano ya Islamabad na maandishi yaliyochapishwa siku za hivi karibuni na baadhi ya vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari vya Magharibi, akisema: kwa kiasi kikubwa katika wiki hizi chache zilizopita, kulingana na maendeleo ya mazungumzo, tumetoa maelezo kuhusu maandishi katika mahojiano yetu. Maandishi haya ni karibu ukurasa mmoja na nusu na yana vifungu 14.