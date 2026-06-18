Kukiri kwa Israel hasara kubwa nchini Lebanon / Hezbollah wawinda maofisa wakuu

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna" kwa kunukuu vyombo vya habari vya upinzani, utawala wa Kizayuni umekiri hasara kubwa miongoni mwa wanajeshi wake katika eneo la kusini mwa Lebanon katika saa 24 zilizopita.

Kwa mujibu wa ripoti hii, jeshi la utawala wa Kizayuni lilitangaza kwamba lilitoa ruhusa ya kuchapisha habari za kifo cha "Alexander Filin" - mmoja wa wanajeshi wa Kitengo cha 36 chenye cheo cha Sajenti Mkuu - kutokana na mlipuko wa bomu katika eneo la Litani.

Pia, naibu kamanda wa Kitengo cha 36 cha jeshi la uvamizi chenye cheo cha kanali, kamanda wa kikosi cha brigedi ya vifaa 556 na mmoja wa wanajeshi wa akiba wamejeruhiwa kwa kiwango cha wastani. Katika tukio hili, afisa mmoja, wanajeshi wawili wa akiba wanaume na mwanajeshi mmoja wa akiba mwanamke pia wamejeruhiwa kidogo.

Channel 12 ya Israel iliripoti kwamba tukio ambalo lilimuua mwanajeshi mmoja wa Israel na kuwajeruhi wanajeshi wengine saba ikiwa ni pamoja na naibu kamanda wa Kitengo cha 36, lilitokea saa 5 alasiri Jumatano katika kijiji cha Al-Tayyiba kusini mwa Lebanon. Tathmini zinaonyesha kwamba wanajeshi wa Hezbollah waliingia katika kijiji hiki na kulipua njia ya msafara wa wanajeshi wa Israel.

Tukio hili gumu kwa wanajeshi wavamizi lilitokea saa chache tu baada ya kujeruhiwa kwa wanajeshi wengine watano katika shambulizi la Hezbollah kwa kutumia ndege zisizo na rubani mbili za kulipuka dhidi ya kitengo cha kijeshi na wahudumu wa dharura waliotumwa kwenye kitengo hicho; hali ya baadhi ya waliojeruhiwa imeripotiwa kuwa mbaya.

Vyombo vya habari vya Kiebrania pia viliripoti: Hezbollah wamewawinda maofisa wakuu wa Israel nchini Lebanon.