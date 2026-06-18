Sheikh Naim Qassem: Upinzani wa Lebanon ulifanya shughuli 3185; Israel itaondoka

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna" kwa kunukuu "Al-Manar", Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, katika sherehe ya Ashura karibu na kaburi la Sayyed Hassan Nasrallah alisema: Leo tunasherehekea Ashura karibu na makaburi ya Sayyed wa Mashahidi wa Ummah, Sayyed Hassan Nasrallah, na tunapata baraka za mahali hapa pa pekee; kwa sababu yeye yupo katika sherehe hizi za heshima, kwani alikuwa msukumo, mwanzilishi na mjenzi wa njia hii.

Sheikh Naim Qassem kisha akaangazia mabadiliko katika eneo hilo na akasema: Tunawapongeza watu wa Iran, vuguvugu la Upinzani, pamoja na mataifa na nchi za eneo hilo na ulimwengu zinazotamani uhuru na ukombozi, kwa hafla ya ushindi huu mkubwa.

Pia alishukuru Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na akasema: Tunashukuru Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kuunganisha uwanja wa vita wa Lebanon kama Upinzani na taifa na nia ya kujitolea na kulazimisha utawala wa Kizayuni kusimamisha uchokozi.

Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon aliendelea: Lengo la vita hivi lilikuwa kupindua mfumo wa Iran, lakini onyesho la nguvu la Amerika lilivunjwa, na mpango wa kikoloni wa Washington dhidi ya Iran ulishindwa.

Aliongeza: Haipaswi kudharau vita vilivyofanywa dhidi ya Iran; kwa sababu lengo lake lilikuwa kupindua mfumo wa Iran na kuharibu maisha yenye heshima na huru katika Iran ya kimapinduzi, lakini lengo hili lilishindwa, na mwendo wa matukio ulibadilika.

Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon aliendelea kusema: Ukuu wa Amerika umevunjwa na mpango wa kikoloni wa Washington dhidi ya Iran umeshindwa. Usawa wa nguvu katika eneo hilo utabadilika.

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake aliporejelea hali ya Lebanon, alisema: Upinzani nchini Lebanon unakabiliwa na uchokozi wa utawala wa Kizayuni, na dalili zinaonyesha kwamba utawala huu unataka Lebanon dhaifu ili kuweza kuivamia na kuiunganisha.

Naim Qassem aliongeza: Ukweli uliopo unaonyesha tamaa ya kujitanua ya Israel. Upinzani nchini Lebanon unakabiliana na uchokozi wa Israel, na ushahidi unaonyesha kwamba Israel inataka Lebanon dhaifu ili kuweza kuivamia na kuiunganisha. Waziri Mkuu wa adui ametangaza wazi mradi wa «Israeli Kubwa».

Alisisitiza: Mradi wa Israel nchini Lebanon ni kuondoa Hizbullah kijamii, kijeshi na kiutamaduni, ambayo ni sawa na kuangamiza sehemu kubwa ya watu wa Lebanon kupitia mauaji, kuhamishwa na kupelekwa maeneo mengine, ili kuwezesha kuunganishwa kwa Lebanon.