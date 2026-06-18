Vyombo vya habari vya Kizayuni: Wapiga kura wa Netanyahu wana matatizo ya akili

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna" kwa kunukuu mtandao wa "Al-Mayadeen", vyombo vya habari vya Kizayuni katika ukosoaji mkali dhidi ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Israel, vilisema: "Ni mwendawazimu gani atakayempigia kura Netanyahu? Ama si mzima akili au ni mpumbavu."

Vyombo hivi vya habari kwa kuuliza swali hili, vilitoa ukosoaji mkali dhidi ya utendaji wa baraza la mawaziri la Netanyahu na sera zake.

Kauli zilizotolewa zinaonyesha kuongezeka kwa mifarakano na ukosoaji wa ndani katika utawala wa Israel dhidi ya utendaji wa baraza la mawaziri la Netanyahu, haswa katika eneo la vita, masuala ya usalama na maendeleo ya kisiasa ya hivi karibuni.

Habari hii inachapishwa baada ya kulingana na uchunguzi wa hivi karibuni uliofanywa katika maeneo yanayokaliwa, Netanyahu na washirika wake wanaungwa mkono kidogo sana katika maeneo yanayokaliwa.