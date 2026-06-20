Yemen: Mhimili wa upinzani hautanyamaza dhidi ya mashambulizi dhidi ya Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu SABA, Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya Ansarullah ya Yemen katika taarifa yake ilitangaza kwamba uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na maelewano yaliyotiwa saini kati ya Iran na Marekani, kwa sababu katika maelewano hayo imesisitizwa umuhimu wa kusimamisha mara moja na kwa kudumu mashambulizi ya kijeshi dhidi ya pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon.

Katika taarifa hiyo imesemwa: Uvamizi wa utawala wa Kizayuni unalenga kuharibu juhudi zinazoendelea za kumaliza migogoro katika eneo hilo na kuzuia njia ya kufikia usalama na utulivu.

Katika muendelezo wa taarifa hiyo imesisitizwa: Mhimili wa jihadi na upinzani hautakaa kimya dhidi ya uvamizi huu wa Kizayuni dhidi ya Lebanon. Operesheni za wapiganaji wa Lebanon pia zinafanywa katika muktadha wa haki halali ya nchi hii ya kujilinda.