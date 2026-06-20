Katibu Mkuu wa Hezbollah: Tumeendeleza silaha zetu na tumefanya uamuzi kama wa Karbala

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Manar, Katibu Mkuu wa Hezbollah ya Lebanon alihutubia katika sherehe ya maombolezo ya Muharram ambayo Hezbollah inafanya katika kaburi la shahidi wa umma Sayyed Hassan Nasrallah katika kitongoji cha kusini mwa Beirut.

Hussein ndio njia yetu

Sheikh Naim Qassem alisema kwamba katika hotuba hii atazungumzia dhana ya ushindi (Nasr), na akasisitiza: «Sisi kama Hezbollah nchini Lebanon tunaamini kwamba "Hussein ndio njia yetu", yaani Muhammad (rehema na amani ziwe juu yake) ndio njia yetu, yaani Uislamu ndio njia yetu, yaani dini ya Mwenyezi Mungu ndio njia yetu. Misingi na kanuni ambazo tunafuata ni kanuni za kitaifa, kibinadamu na kimaadili ambazo ni kanuni bora zaidi duniani.»

Hatujakubali uvamizi na tutamkabili adui

Aliendelea: «Tunakabiliana na aina zote za utegemezi, na wakati wowote adui atakapotukabili kwa silaha, nasi tutamkabili kwa silaha. Hatujakubali uvamizi; wakati wowote adui anapoinuka dhidi yetu kwa "vita laini", tunamkabili kwa ile ile (njia laini), na wakati wowote anapotaka kutulazimisha kitu fulani, tunakataa na kupaza sauti yetu ya pingamizi kwa kutumia njia zilizopo zinazotuwezesha kuhimili.»

Tumeielekeza silaha zetu dhidi ya adui

Katibu Mkuu wa Hezbollah alibainisha: «Tulizingatia makubaliano ya Taif na Katiba, tukaweka mizozo ya kisiasa katika mfumo wa umoja wa ndani, tukaamini katika ukombozi wa ardhi na tukaielekeza silaha zetu dhidi ya adui huyu. Kwa kuwa tunafanya vitendo hivi chini ya bendera ya harakati ya Hussein, hiyo inamaanisha kwamba sisi ni washindi. Kila hatua ambayo tunakataa uvamizi, inachukuliwa kwetu kuwa ushindi. Tumeumbwa huru na tumechagua kusimama dhidi ya udhalimu, kutoingia chini ya utumwa, uvamizi na ulezi, na kukataa miradi ya wengine.»