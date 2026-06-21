Netanyahu amewakataza mawaziri wa baraza la mawaziri la Kizayoni kumkosoa Trump

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, maafisa wa Kizayoni waliripoti kwamba Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala huu, amewaomba mawaziri wake kujiepusha na kumkosoa Rais wa Marekani, Donald Trump.

Katazo hili limewekwa katika baraza la mawaziri la Kizayoni wakati, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Magharibi, mvutano kati ya Tel Aviv na Washington juu ya namna ya kushughulikia Iran na Hezbollah unaongezeka.

Tovuti ya Kizayoni "i24 News" kuhusiana na hili iliandika kwamba serikali ya Trump na timu yake ya mazungumzo wanakosea kuelewa itikadi inayoisukuma Iran na Hezbollah.

Kwa mujibu wa maafisa wa Kizayoni, Tel Aviv ina wasiwasi kwamba Iran itatumia makubaliano yoyote yanayoweza kufikiwa na Marekani kujenga upya uchumi wake na kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, na kwa kulipa kwa kutoa makubaliano machache kuhusu mpango wake wa nyuklia na msaada kwa washirika wake katika eneo hilo.

Kwa mujibu wa Al Jazeera, kutokidhika katika duru za kisiasa na kiusalama za utawala wa Kizayoni na namna serikali ya Trump inavyoendesha dosari za Iran na Lebanon kumeongezeka baada ya Washington kufikia maelewano na Tehran. Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa mrengo uliokithiri katika baraza la Netanyahu, alisema Jumatatu iliyopita: "Makubaliano ya Trump hayatufungui sisi."

Aliendelea kusema kwamba Israel si tega ya Marekani na Tel Aviv si mshirika wa makubaliano haya. Bezalel Smotrich, waziri mwingine wa mrengo uliokithiri wa utawala wa Kizayoni, pia alisema kwamba makubaliano haya ni mabaya kwa Israel. Alitaka Israel iendelee kupambana na Iran peke yake.

Kwa upande wake, Trump katika mahojiano na tovuti ya Axios alisema kwamba kama si yeye, Israel ingeangamizwa kabisa. Katika matamshi mengine, Trump alikiri tofauti yake na Netanyahu na akamshauri kuwa "mtulivu na mwenye busara" katika Lebanon. Alielezea kuendelea kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayoni nchini Lebanon kuwa "mbaya" .