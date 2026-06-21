Kifo cha mpiga picha wa Al Jazeera katika mashambulizi ya utawala wa Kizayoni Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, katika shambulio la anga la utawala wa Kizayoni kwenye nyumba ya makazi katika "Block 3" ya kambi ya Al-Bureij katikati mwa Ukanda wa Gaza, mpiga picha wa chaneli ya Al Jazeera, Ahmed Washah, aliuawa.

Kwa mujibu wa taarifa ya chombo hiki cha habari, katika shambulio hili angalau Wapalestina 3 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa.

Kwa mujibu wa ripoti za uwanjani, majina ya waliouawa katika shambulio hili ni: Ahmed Washah, Sabai Abu Husseina, na Abdurrahman Abu Gharqud.